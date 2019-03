Actualidade

Um jantar de homenagem à gastrónoma Maria de Lourdes Modesto e outro dedicado à cabidela fazem parte do programa do Porto Food Week, um evento focado na gastronomia nacional que decorrerá de 21 a 30 deste mês.

O primeiro Porto Food Week é um projeto das Edições do Gosto, empresa responsável pela organização de já três edições da Lisbon Food Week e por iniciativas como o Chefe Cozinheiro do Ano e o Congresso dos Cozinheiros.

"A base do nosso trabalho são os profissionais de cozinha", explicou à agência Lusa o fundador e diretor da Edições do Gosto, Paulo Amado, que este ano recebeu o prémio Personalidade do Ano na gastronomia atribuído pela Revista de Vinhos.