Novo Banco

O presidente da Comissão de Acompanhamento do Novo Banco disse hoje, no parlamento, que "vai ser preciso coragem" para lidar com alguns créditos malparados mediáticos, escusando-se a indicar quais mas referindo que são comuns a CGD e BCP.

"Há casos que um dia terão de ser tratados. Vai ser preciso coragem para tratar de alguns destes casos", afirmou o presidente da Comissão de Acompanhamento, José Rodrigues de Jesus, perante os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças.

Questionado pelos deputados por que razão não se tomam já decisões sobre esses ativos, se tem que ver com o impacto na economia, o responsável disse que tinha de "deixar algum enigma nisso" mas que "não são casos de ofender o tecido económico português", mas "casos que é preciso tratar por causa dos nomes".