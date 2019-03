Actualidade

As empresas têxteis portuguesas têm e continuarão a ter um papel "chave" no fornecimento da Inditex, cujo negócio assenta na "produção de proximidade" em Portugal, Espanha e Marrocos, afirmou hoje o presidente do grupo.

"Em termos de produção não há uma variação significativa no peso dos fornecedores de Portugal [em 2018 face a 2017]. Portugal é um dos nossos mercado-chave em termos de produção e fornecimento e vai continuar a ser no futuro", disse Pablo Isla durante a apresentação dos resultados de 2018 do grupo, na Corunha.

Em 2017 Pablo Isla tinha apontado um peso de 20% das empresas do setor têxtil português no fornecimento de produtos ao grupo Inditex, valor que se terá mantido inalterado em 2018, "independentemente de qualquer questão ou quebra pontual em determinada campanha".