Actualidade

Um milhar de professores e estudantes manifestam-se hoje no centro de Argel contra o prolongamento 'sine die' do quarto mandato do presidente Abdelaziz Bouteflika e por "um futuro melhor", constatou um jornalista da agência France-Presse.

Os professores foram os primeiros a começar a manifestar-se, juntando-se-lhes os alunos progressivamente, disse um docente à AFP.

"Encontrámo-nos por acaso", indicou Driss, professor num liceu de Argel, depois de tirar uma 'selfie' com alguns dos seus alunos.