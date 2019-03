LE

O futebolista sérvio Fejsa regressou hoje aos treinos do Benfica, quase dois meses depois de se ter lesionado, com um traumatismo no pé esquerdo, em 15 de janeiro.

O médio sérvio, habitual titular, saiu lesionado no triunfo em casa do Vitória de Guimarães, por 1-0, para a Taça de Portugal, ainda nos quartos de final da competição, e depois disso falhou 13 jogos dos 'encarnados'.

Hoje, na preparação para o jogo de quinta-feira em que o Benfica recebe o Dínamo Zagreb, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, depois da derrota por 1-0, na Croácia, o treinador Bruno Lage chamou Vasco Paciência, Francisco Saldanha e Sandro Cruz, jogadores dos sub-23 e juniores.