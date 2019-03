Novo Banco

Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças criticaram hoje as explicações do presidente da Comissão de Acompanhamento do Novo Banco, que acompanha as perdas nos ativos cobertos por fundos públicos, considerando que ouviram sobretudo generalidades sem clarificações.

"Estou perplexo e não estou convencido do papel da comissão de acompanhamento", disse o deputado do PCP Paulo Sá, que por duas vezes pediu ao presidente da comissão de acompanhamento, José Rodrigues de Jesus, para apontar as questões que os deputados faziam de modo a não se esquecer e poder responder cabalmente.

O deputado comunista criticou ainda a posição do responsável quando disse que perguntou aos auditores da EY se estarão a ser constituídas imparidades excessivas nos ativos do Novo Banco (nomeadamente crédito malparado, cobertos pelo mecanismo de compensação) e se satisfez com uma resposta negativa.