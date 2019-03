Actualidade

A equipa sub-19 do FC Porto qualificou-se hoje pela quarta vez, em seis edições, para os quartos de final da UEFA Youth League em futebol, ao vencer o Tottenham nos 'oitavos', por 2-0, no Olival.

Os comandados de Mário Silva decidiram o encontro no início da segunda parte, com golos do colombiano Angel Torres, aos 52 minutos, e de Romário Baró, aos 57, já depois de terem faturado aos três, por Fábio Silva, num golo mal invalidado pelo árbitro.

Nos 'quartos', fase em que caíram em 2014/15 e 2016/17, os 'dragões' defrontam, novamente em casa, os dinamarqueses do Midtjylland ou os ingleses do Manchester United, em 02 ou 03 de abril, na tentativa de repetirem as meias-finais de 2017/18.