O vice-presidente do Banco Mundial para África, Gafez Ghanem, anunciou hoje, em Luanda, que a instituição vai disponibilizar este ano a Angola quase 1.000 milhões de dólares (870 milhões de euros) em projetos de combate à pobreza.

Ghanem, que falava aos jornalistas depois de ter sido recebido pelo Presidente angolano, João Lourenço, adiantou que o dinheiro servirá para apoiar "três áreas fundamentais" em Angola, como o apoio orçamental, segurança e proteção social e setor das águas.

"Angola um país importante para o Banco Mundial e damos grande valor à nossa parceria com Angola, em especial pelo facto de estar a efetuar reformas importantes. Estamos empenhados no apoio a Angola. Vamos desembolsar quase mil milhões de dólares nos próximos meses para três áreas importantes: apoio orçamental, financiamento do setor da proteção social e também para a área das águas", afirmou.