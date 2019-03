Operação Aquiles

O narcotraficante português Franklim Pereira Lobo vai continuar detido em Espanha à espera que se finalize o processo da sua extradição pedido por Portugal, disse hoje à agência Lusa fonte oficial da Audiência Nacional.

Este tribunal com sede em Madrid que, entre outros, trata dos casos mais graves de delitos do crime organizado, como o narcotráfico, está a dar seguimento ao mandado de detenção europeu emitido pela autoridade judiciária portuguesa.

Franklim Pereira Lobo "deu entrada na prisão por ordem do juiz de guarda, o titular do Tribunal Central de Instrução 1, Santiago Pedraz, enquanto se processa o mandado de entrega a Portugal", disse fonte oficial do tribunal.