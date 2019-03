Actualidade

Uma colisão entre um automóvel ligeiro e um comboio na Linha do Oeste, no Bombarral, provocou hoje dois feridos, um deles em estado grave, e interrompeu a circulação ferroviária, disseram fontes dos bombeiros, GNR e CP.

"Um veículo não cumpriu a sinalização da passagem de nível de São Mamede, foi atravessar a linha e acabou abalroado pelo comboio", disse o comandante dos bombeiros do Bombarral, Pedro Lourenço, à agência Lusa.

O acidente ocorreu pelas 11:00 na passagem de nível de São Mamede, concelho do Bombarral, distrito de Leiria, e fez dois feridos: um deles uma mulher, com cerca de 70 anos, em estado grave, e um homem, de 85 anos, com ferimentos ligeiros.