O ministro das Finanças angolano anunciou hoje, em Luanda, que o Banco Mundial (BM) vai disponibilizar 1.500 milhões de dólares (1.300 milhões de euros) nos próximos três anos para apoiar o Orçamento Geral do Estado (OGE) de Angola.

Archer Mangueira, que falava aos jornalistas no final de uma audiência com o Presidente angolano, João Lourenço, em que acompanhou o vice-presidente do Banco Mundial para África, Gafez Ghanem, salientou que a instituição financeira internacional irá disponibilizar a verba em três tranches de idêntico valor já a partir deste ano.

"Há, adicionalmente, a decisão firme do apoio à tesouraria com um financiamento que já está garantido para este ano, no mesmo montante, 500 milhões de dólares, que irá até 1,5 mil milhões de dólares para os próximos três anos", disse.