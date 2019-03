Actualidade

A Associação O Joãozinho interpôs na terça-feira uma ação em tribunal para que o Hospital de São João, no Porto, liberte o espaço destinado à ala pediátrica para prosseguir "imediatamente" com as obras, adiantou hoje à Lusa o presidente.

"O processo judicial da Associação O Joãozinho contra o Hospital de São João já entrou no tribunal", disse Pedro Arroja.

O objetivo desta ação é fazer com que a unidade hospitalar cumpra a cláusula 1.ª do Acordo de Cooperação assinado com a Associação O Joãozinho, detentora da titularidade da empreitada, e liberte o espaço - que permanece parcialmente ocupado pelo Serviço de Sangue - para continuar a obra de construção da ala pediátrica, explicou.