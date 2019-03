ADSE

A José de Mello Saúde decidiu interromper a suspensão da convenção com a ADSE em todas as unidades da rede CUF, o que significa que os beneficiários podem voltar a fazer marcações e usar os serviços habituais.

"A José de Mello Saúde decidiu interromper a suspensão da convenção (...), comunicada no passado dia 11 de fevereiro", lê-se num comunicado interno da instituição a que a agência Lusa teve acesso.

De acordo com a mesma fonte, nas últimas semanas foram iniciadas conversações com a ADSE, "com vista a superar as dificuldades" que levaram à suspensão do serviço.