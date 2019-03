Actualidade

Mortes e prisões arbitrárias e perseguição a civis pelas autoridades em resposta ao aumento da violência extremista em Cabo Delgado foram alguns dos problemas de direitos humanos identificados em Moçambique, durante 2018, pelo departamento de Estado norte-americano.

De acordo com o relatório anual do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre os direito humanos no mundo, hoje divulgado em Washington, durante o ano passado registou-se no país um aumento da violência extremista associada ao islamismo, que foi reprimida "por vezes" de forma musculada pelas forças de segurança.

O documento aponta ainda que a resposta das autoridades a estes ataques incluiu "prisões arbitrárias, perseguições a civis e encerramento de mesquitas".