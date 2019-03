Actualidade

A Comissão Europeia alertou hoje para o "aumento contínuo" da apropriação estrangeira de empresas em setores-chave da economia da União Europeia e dos investimentos diretos por economias emergentes, designadamente a China.

O executivo comunitário publicou hoje o primeiro relatório sobre a situação do investimento direto estrangeiro na UE, que, segundo a Comissão Europeia, "ilustra a necessidade de uma aplicação eficaz do quadro de escrutínio do investimento recentemente adotado", e no âmbito do qual Bruxelas se comprometera a proceder a análises pormenorizadas destes investimentos.

Apontando que "mais de 35% do total de ativos da UE estão em posse de empresas detidas por estrangeiros", a Comissão indica que "investidores tradicionais, como os Estados Unidos, Canadá, Suíça, Noruega, Japão e Austrália, continuam a ser, de forma destacada, os principais investidores", contabilizando juntos cerca de 80% de todos os ativos detidos por estrangeiros em todos os setores da economia europeia, mas nota que há também algumas novas tendências relevantes.