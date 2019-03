Actualidade

O Museu da Chapelaria anunciou hoje que em 2019 irá acolher nesse equipamento de São João da Madeira uma exposição de chapéus de alta-costura, outra sobre idênticos adereços para cinema e ainda um acampamento noturno para jovens.

Além das referidas exposições sobre a obra das designers Marianne Jongkind e Araceli Sancho, a programação do museu prevê ainda masterclasses e mesas-redondas com essas duas criadoras, visitas temáticas com antigos operários da indústria chapeleira, visitas noturnas gratuitas, workshops de feltragem, ações ludo-pedagógicas para o público infantojuvenil e ainda a criação de um banco de imagens antigas exibindo chapéus, com recurso a fotografias cedidas pelo público em geral.

"O nosso centro de documentação desafia a comunidade a procurar nos seus álbuns de família as fotografias em que o chapéu esteja presente e a partilhar connosco todas as histórias que se escondem sob cada imagem, para depois também as partilharmos nós com o público", revela à Lusa a diretora do Museu da Chapelaria, Joana Galhano.