A Ordem dos Médicos afirma que enviou mais de 45 ofícios a várias entidades sobre as "profundas e dramáticas" dificuldades do hospital de Leiria, lamentando não ter recebido qualquer resposta do Ministério da Saúde até hoje.

O presidente da secção regional do Centro da Ordem, Carlos Cortes, esteve hoje a ser ouvido no parlamento sobre a situação do Centro Hospitalar de Leiria, em especial sobre a urgência, após o pedido de demissão de chefes de equipa de urgência e do presidente do conselho de administração.

Em representação do bastonário dos Médicos, Carlos Cortes indicou aos deputados que enviou 45 ofícios sobre a situação do hospital de Leiria ao Ministério da Saúde, à Administração Regional de Saúde do Centro e à própria administração do hospital. Só sobre a urgência foram enviados mais de 20 documentos.