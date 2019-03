Actualidade

A Semana Arte Mulher, evento apresentado hoje, começa na sexta-feira e decorre até dia 22 na Figueira da Foz, propondo conferências, exposições, música e teatro, entre outras iniciativas, com temas e protagonistas ligados ao universo feminino.

O evento, que visa homenagear e valorizar a mulher através da produção artística, promovendo, segundo a organização, a cultura e língua portuguesa "através da dinamização de ações e debates em torno de questões sobre a cidadania, a paridade e temas de cariz sociocultural", tem caráter bienal e realiza-se, alternadamente, no município localizado no litoral do distrito de Coimbra e na cidade brasileira de Recife, onde começou em 2018.

"É uma demonstração das capacidades das mulheres em todas as vertentes", disse hoje Mafalda Azenha, vereadora da autarquia da Figueira da Foz, resumindo o programa da Semana Arte Mulher.