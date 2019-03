Actualidade

O ex-presidente da Câmara de Benavente António José Ganhão foi hoje absolvido do crime de corrupção e condenado a dois anos e seis meses de prisão, com pena suspensa, por um crime de prevaricação de titular de cargo político.

O Tribunal de Santarém proferiu hoje o acórdão do processo em que António José Ganhão e o seu ex-vereador Miguel Cardia estavam acusados da prática de crimes de corrupção passiva e prevaricação de titular de cargo político por alegados favorecimentos a um empresário imobiliário, Tiago Gallego, também arguido no processo, juntamente com um técnico do município, Vasco Feijão, e o antigo presidente da Junta de Freguesia de Santo Estêvão e empresário Daniel Ferreira.

O ex-presidente do município vai recorrer da condenação.