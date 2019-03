Actualidade

A polícia angolana condenou hoje a atitude de um dos seus agentes, já detido, por disparar mortalmente sobre uma 'zungueira', vendedora ambulante, em Luanda, assumindo "excesso do uso da força" e garantindo que será responsabilizado "disciplinar e criminalmente".

O facto, que ocorreu na final da tarde de terça-feira, no bairro Rocha Pinto, distrito urbano da Maianga, causou tumultos na sequência do disparo efetuado contra a mulher, de 29 anos, com "fortes indícios de inobservância dos princípios de atuação policial" e "excesso de uso da força".

Em conferência de imprensa, o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia angolana, Mateus Rodrigues, afirmou "não haver nada que justifique que um efetivo da polícia devidamente preparado dispare indiscriminadamente contra uma cidadã".