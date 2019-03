Vistos gold

O Parlamento Europeu (PE) aprovou hoje a inclusão da informação sobre requerentes de vistos 'gold' numa base de dados para aumentar a segurança na União Europeia (UE), medida que cria 15 procedimentos de verificação sobre esses investidores.

"Queremos reforçar as condições de segurança e todos estes pedidos de vistos vão ser controlados através de 15 processos de verificação em sete bases de dados europeias", declarou à agência Lusa o eurodeputado português Carlos Coelho (PSD), relator de um relatório sobre o tema.

Assim, "se houver um investidor russo que queira chegar a Portugal e pedir um visto 'gold', a partir do momento em que ele está no sistema, vai haver 15 processos de averiguação de segurança e, portanto, haverá menos probabilidade de, em Portugal, na Roménia ou em qualquer outros país, se ele tiver um mandado de deteção europeu, se possa estabelecer sem ser identificado", exemplificou, falando à margem da sessão plenária do Parlamento Europeu, que decorre em Estrasburgo, França.