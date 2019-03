Guiné-Bissau/Eleições

O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) disse hoje que vai analisar os resultados obtidos pelo partido nas legislativas de domingo, mas considerou que fatores externos influenciaram a "expressão livre dos guineenses".

Domingos Simões Pereira falava aos jornalistas depois de um discurso dirigido na sede do partido a vários dirigentes do PAIGC, antes de se dirigir aos apoiantes que se reuniram para celebrar a vitória nas legislativas de domingo, depois de anunciados os resultados pela Comissão Nacional de Eleições.

O PAIGC venceu as legislativas de 10 de março, com 46,1 por cento dos votos, mas só assegura uma maioria absoluta no parlamento com acordos eleitorais, segundo os resultados provisórios hoje anunciados.