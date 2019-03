Brexit

As barreiras comerciais decorrentes da saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit') podem custar 420 milhões de euros por ano a Portugal, de acordo com um relatório divulgado hoje pela consultora Oliver Wyman.

"O custo provocado pelo 'Brexit' nas relações comerciais entre Portugal e o Reino Unido pode chegar aos 420 milhões de euros", indica a consultora Oliver Wyman no relatório 'Impacto do Brexit: Análise Ibérica', divulgado hoje.

A consultora antecipa que a implementação de novas barreiras tarifárias e não tarifárias vai representar custos adicionais para as empresas até 500 milhões de euros.