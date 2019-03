Actualidade

Médicos exaustos, frustrados, indignados e a trabalhar mais de 50 horas por semana é o retrato da situação vivida na urgência do hospital de Leiria e relatado hoje na comissão parlamentar de Saúde.

A Ordem dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos foram hoje ouvidos no parlamento onde sublinharam as dificuldades "dramáticas e graves" que se vivem no Hospital de Leiria, sobretudo na urgência.

Miguel Pires, médico internista do hospital de Leiria, deixou também aos deputados um retrato do que se vive diariamente na urgência, começando por indicar que está na iminência de rescindir o contrato e abandonar o hospital.