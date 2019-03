Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, anunciou hoje, em Lisboa, que o modelo concursal para a escolha das representações internacionais portuguesas "é para continuar", numa lógica de comissariado, e com um júri independente.

Graça Fonseca anunciou esta intenção da tutela durante uma conferência de imprensa para apresentar o projeto da representação oficial portuguesa na 58.ª Bienal Internacional de Arte de Veneza, que começa a 11 de maio.

Intitulado "a seam, a surface, a hinge or a knot" ("uma costura, uma superfície, uma dobradiça ou um nó", em tradução livre), o projeto de Portugal, da autoria de Leonor Antunes, e com curadoria de João Ribas, ficará no Palazzo Giustinian Lolin, onde estará instalado o Pavilhão de Portugal, com pré-abertura marcada para 08 de maio.