Actualidade

A temperatura no Ártico vai aumentar entre 3 e 5 graus centígrados até 2050, levando à devastação da região e ao aumento do nível dos oceanos em todo o planeta, estima um relatório hoje apresentando no Quénia.

Segundo o documento, apresentando na IV Assembleia da ONU para o Meio Ambiente, o degelo no Ártico pode causar a emissão de mais gases com efeito de estufa e aumentar a acidificação e contaminação dos oceanos.

Muitas das alterações na região serão irreversíveis e podem afetar a sua população e a biodiversidade, assinalou Björn Alfthan, porta-voz da fundação norueguesa GRID-Arendal, coautora do relatório, que se baseia em dados do Conselho Ártico, uma organização intergovernamental composta por oito países e vocacionada para o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental da região.