Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje, em Abrantes, que a atual reforma dos cuidados de saúde primários tem de ser a base do Serviço Nacional de Saúde (SNS) do futuro, sendo esta a melhor homenagem aos 40 anos do SNS.

"Ao longo desta manhã pude testemunhar três exemplos de como tem valido a pena acompanhar o esforço da recuperação económica do país, do aumento da capacidade orçamental na área da saúde", disse António Costa na cerimónia de inauguração da Unidade de Saúde Familiar (USF) Beira Tejo, em Rossio ao Sul do Tejo, em Abrantes, já depois de ter visitado a unidade hospitalar da capital de distrito, em Santarém, acompanhado da ministra da Saúde, Marta Temido.

"É um esforço grande, que permitiu ao longo da legislatura, progressivamente, repor mais 1.300 milhões de euros de capacidade de financiamento" do SNS, notou, tendo exemplificado com os "concursos que estão a ser abertos para aquisição de novos equipamentos" para o hospital de Santarém, como a nova ressonância magnética, "obras que estão em curso", ainda naquela unidade hospitalar -"um novo bloco operatório e uma nova sala para partos" -, e "obras já concluídas", como o serviço de medicina física e de reabilitação, em Santarém, e a instalação, em Abrantes, de um novo centro de saúde, a par do projeto de medicina hospitalar domiciliária, a ser desenvolvido pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo.