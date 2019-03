Actualidade

A peça "Do Bosque para o Mundo", produzida pela companhia de teatro Formiga Atómica, que fala na jornada de uma criança refugiada até à Europa, está de regresso a Paris com apresentações até dia 23 de março no Théâtre de la Ville.

O espétaculo "Do Bosque para o Mundo" (ou "Au-delà de la fôret, le monde", na versão francesa), da dupla Miguel Fragata e Inês Barahona, fundadores da companhia portuguesa de teatro Formiga Atómica, está de regresso à capital francesa, agora para uma residência artística com 13 espetáculos entre hoje e dia 23 de março, no espaço Pierre Cardin, pertencente ao Théâtre de la Ville, junto aos Campos Elíseos.

A peça, que se dirige a um público a partir dos 10 anos e fala da jornada de um menino refugiado através da Europa, já tinha sido mostrada neste mesmo teatro no âmbito do festival anual Chantiers de l'Europe, mas apenas para duas sessões, tendo ficado posteriormente acordado entre o teatro francês e a companhia portuguesa um regresso a Paris.