Actualidade

Cerca de 60 jovens de 18 países e representantes dos movimentos "Fridays for Future" e "School strike for climate" marcaram hoje presença no Parlamento Europeu para denunciar a inação da União Europeia (UE) em relação às alterações climáticas.

A comitiva, que era composta por jovens entre os 10 e os 26 jovens, marcou presença na sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França, num dia em que os eurodeputados discutiram as alterações climáticas.

"Vamos continuar a manifestar-nos até que os políticos deixem de falar e começarem a agir. O tempo para conversas acabou, temos de tomar medidas para acabar agora com as alterações climáticas", salientou em conferência de imprensa o jovem ativista Finlay Pringle, de 11 anos.