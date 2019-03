Actualidade

O realizador norte-americano Billy Woodberry, um dos nomes do movimento de cineastas afro-americanos "LA Rebellion", vai estar em abril, em Portugal, foi hoje anunciado.

Billy Woodberry estará nos Encontros Cinematográficos do Fundão, marcados de 26 a 28 de abril, e em duas sessões especiais na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, nos dias 20 e 30 desse mês.

O realizador apresentará quatro dos cinco filmes que fez, entre 1980 e 2015: "The Pocketbook", "Bless their little hearts", "Marseille, après la guerre" e "When I die, I won't stay dead".