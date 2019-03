Actualidade

O futebolista internacional português Bernardo Silva renovou contrato com o Manchester City até 2025, anunciou hoje o clube campeão inglês e líder da liga inglesa na sua página oficial na internet.

O jogador luso, de 24 anos, trocou o Mónaco pelos 'citizens' em 2017, a troco de 50 milhões de euros, assinando um contrato até 2022, que é agora extendido por mais três temporadas.

"É uma honra renovar o contrato com o Manchester City. Este clube oferece tudo o que um jogador necessita para ter sucesso e não há outro lugar onde eu queira estar", afirmou Bernardo Silva, em declarações reproduzidas no site do emblema inglês.