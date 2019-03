Inquérito/Energia

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, defendeu hoje que "rasgar contratos" celebrados pelo Estado "não é uma forma de cortar rendas excessivas" no setor, defendendo que é preciso olhar para a passado e "aprender com os erros".

João Galamba está hoje a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, tendo antes desta audição sido aprovada a prorrogação dos trabalhos por mais 30 dias, cujo fim estava previsto para 16 de março.

Na primeira ronda de perguntas, o deputado do PCP Bruno Dias questionou João Galamba - que está no cargo desde outubro do ano passado - sobre a existência de rendas excessivas no setor da eletricidade.