Actualidade

Helena Roseta, arquiteta e deputada independente, eleita pelo PS, defendeu hoje, no parlamento, que o Estado deveria comprar prédios e casas que o Novo Banco (ex-BES) vier a pôr à venda a preço "de pechincha".

A proposta foi feita por Helena Roseta, em jeito de pergunta, na intervenção a que tem direito, a título individual, naquele que admitiu poder vir a ser o seu último discurso na Assembleia da República e que foi aplaudido pelas bancadas do PS, BE e PCP.

"Já que, direta ou indiretamente, somos todos chamados a pagar para manter a confiança dos depositantes e a estabilidade do sistema financeiro, já que a nacionalização do Novo Banco foi descartada, por que não há de o imobiliário não estratégico do Novo Banco ficar na posse do Estado?", questionou, numa intervenção que intitulou "O Novo Banco e a democracia".