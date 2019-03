Novo Banco

O membro da Comissão de Acompanhamento do Novo Banco, Bracinha Vieira, admitiu hoje no parlamento que a totalidade do pedido de injeção de capital ao Fundo de Resolução pode chegar a 3.000 milhões de euros.

"Com 'call' [pedido ao Fundo de Resolução] adicional chega a 3.000 milhões de euros, é o montante possível, não acreditamos que seja acima disso", disse Bracinha Vieira, na Comissão de Orçamento e Finanças.

Em 01 de março, o Novo Banco anunciou que ia pedir uma nova injeção de capital ao Fundo de Resolução de 1.149 milhões de euros para cobrir as perdas relativas a 2018 com os ativos (crédito malparado, imóveis) incluídos no mecanismo de compensação acordado aquando da venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star, em outubro de 2017.