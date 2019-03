Europeias

O PSD vai apresentar às próximas europeias uma lista paritária, que integra como número três o atual eurodeputado José Manuel Fernandes, a ex-ministra Graça Carvalho em quarto e o presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, em quinto.

De acordo com a proposta da Comissão Política Nacional ao Conselho Nacional - que a votará a partir das 21:00 -, anunciada pelo presidente do PSD, Rui Rio, a eurodeputada Cláudia Aguiar, indicada pela Madeira, será a sexta candidata do PSD ao Parlamento Europeu, seguida, no sétimo lugar - já considerado de eleição incerta - pelo atual eurodeputado Carlos Coelho.

Tal como anunciado, os Açores não indicaram qualquer nome para a lista do PSD, depois de lhes ter sido atribuído pela direção nacional o oitavo lugar.