Os médios Fejsa e Gabriel regressaram hoje aos convocados do Benfica para o encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, diante do Dínamo de Zagreb, enquanto Florentino ficou de fora por opção.

O médio sérvio Fejsa treinou hoje pela primeira vez quase dois meses depois de se ter lesionado, na altura no triunfo em casa do Vitória de Guimarães, por 1-0, para a Taça de Portugal, ainda nos quartos de final da competição, tendo falhado posteriormente 13 jogos dos 'encarnados'.

Já Gabriel voltou às escolhas, após cumprir castigo no desafio para o campeonato, em que o Benfica empatou (2-2) com o Belenenses, ao invés de Florentino Luís, que foi titular diante do 'azuis', mas acabou preterido pelo treinador Bruno Lage.