Brexit

A primeira-ministra britânica vai submeter na quinta-feira a votação no Parlamento uma moção propondo realizar até 20 de março uma nova votação do Acordo de Saída da União Europeia que negociou com Bruxelas, anunciou hoje o Governo.

Este acordo, concluído no fim de novembro após 17 meses de negociações, já foi duas vezes chumbado pelos deputados britânicos.

Se for adotado desta vez, May pedirá aos dirigentes europeus um pequeno adiamento do 'Brexit', inicialmente marcado para 29 de março, até 30 de junho.