LC

O senegalês Sadio Mané anotou hoje dois golos no triunfo por 3-1 do Liverpool sobre o Bayern de Munique, que confirmou a passagem dos 'reds' aos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Depois do nulo (0-0) em Anfield Road, na primeira mão dos 'oitavos', os 'reds' ganharam vantagem em Munique aos 26 minutos, por intermédio de Mané, que ganhou no confronto com Rafinha, e, depois, aproveitou a saída extemporânea de Manuel Neuer para inaugurar o marcador.

Com o internacional português Renato Sanches no banco de suplentes, os bávaros acabaram por chegar ao empate aos 39 minutos, quando Joel Matip desviou a bola para a própria baliza na tentativa de evitar que o cruzamento de Serge Gnabry chegasse a Robert Lewandowski.