O FC Barcelona assegurou hoje a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer o Lyon 5-1, num encontro marcado pelo primeiro golo dos catalães.

O penálti assinalado pelo árbitro e confirmado pelo videoárbitro - num lance em que terá sido o avançado do 'Barça' Luis Suarez a promover o contacto na área - permitiu ao Barça desbloquear a partida aos 18 minutos e comprometer a estratégia do Lyon, até aí a defender com um bloco baixo e com as linhas bem juntas, numa tentativa de repetir o nulo (0-0) da primeira mão.

Messi converteu o castigo máximo e deu início a uma noite tranquila, na qual marcou mais um golo e efetuou duas assistências, para golos de Pique e Dembelé, enquanto Coutinho anotou o outro tento.