Actualidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, escolheu os Estados Unidos como destino da sua primeira viagem oficial ao exterior para demonstrar a sua prioridade na política externa, assegurou nesta quarta-feira o seu porta-voz.

"Esta é a primeira visita bilateral do Presidente ao exterior e demonstra a prioridade que o Governo atribui à construção de uma sólida parceria com os Estados Unidos", disse o porta-voz da presidência brasileira, Otávio do Rego Barros, em conferência de imprensa.

Bolsonaro, o líder da extrema-direita brasileira que assumiu o seu mandato no dia 01 de janeiro, teve em Davos sua primeira viagem ao exterior como Presidente, mas para participar no Fórum Económico Mundial.