Europeias

O 'número um' do PSD às europeias, Paulo Rangel, manifestou hoje a convicção de que o partido aumentará o número de eurodeputados e classificou a lista do PS como "um depósito de ex-ministros".

"Eu tenho a certeza que o PSD vai aumentar o seu número de eurodeputados, não vou fazer prognósticos, mas não tenho dúvidas sobre isso", afirmou Paulo Rangel, em declarações aos jornalistas no final do Conselho Nacional que aprovou a lista do partido ao Parlamento Europeu por 91% de votos a favor.

"O nosso objetivo é ganhar as eleições, não é uma coisa fácil, mas está ao nosso alcance", considerou.