O vice-governador do Banco Central de Timor-Leste (BCTL), Venâncio Alves Maria, confirmou hoje à Lusa que a entidade recebeu a ordem para processar o pagamento da compra das participações da ConocoPhillips e Shell no consórcio do Greater Sunrise.

"Sim, posso confirmar que recebemos a ordem. Porém ainda é demasiado cedo para falar dos detalhes", disse à Lusa, escusando-se a informar se a ordem já foi ou não executada.

"O BCTL trabalha de forma rigorosa em todos os seus processos e é prematuro dar para já todos os detalhes", explicou.