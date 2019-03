Actualidade

O português, uma das duas línguas oficiais de Timor-Leste, vai passar a ser obrigatório "no discurso oral" nas manhãs das terças-feiras para todos os funcionários afetos à Secretaria de Estado da Comunicação Social.

A decisão foi tomada num despacho assinado esta semana pelo secretário de Estado da Comunicação Social, Merício Juvenal dos Reis Akara, e dado a conhecer a todos os funcionários da SECOMS.

Akara determina no texto do despacho "a obrigatoriedade de usar a língua portuguesa no discurso oral, todas as terças-feiras, no período das 08:00 às 12:00".