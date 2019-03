Actualidade

O novo álbum do fadista Ricardo Ribeiro intitula-se "Respeitosa Mente", foi gravado com os músicos João Paulo Esteves da Silva e Jarrod Cagwin, e é publicado no dia 26 de abril, divulgou hoje a sua editora discográfica.

Em comunicado, a discográfica afirma tratar-se de "repertório totalmente novo e inédito", e o fadista, por seu turno, sem adiantar pormenores, referiu apenas que "será totalmente diferente" do que já gravou, e "composto de músicas inéditas".

O intérprete de "Porta do Coração" atuou em outubro de 2017 com o percussionista Jarrod Cagwin, no âmbito do projeto "Carta Branca", do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, numa homenagem a José Afonso.