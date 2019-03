Brexit

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, revelou hoje que irá pedir aos líderes dos 27 que aceitem "uma longa extensão" do 'Brexit' caso o Reino Unido a solicite para repensar a sua estratégia e "construir um consenso".

"Durante as consultas antes do Conselho Europeu, pedirei aos 27 que estejam abertos a uma longa extensão se o Reino Unido a considerar necessária para repensar a sua estratégia do 'Brexit' e construir um consenso sobre ela", escreveu na sua conta na rede social Twitter.

A proposta de Donald Tusk acontece a poucos dias da cimeira europeia, que decorrerá entre 21 e 22 de março em Bruxelas, e no dia em que o parlamento britânico vai votar o adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) para depois de 29 de março, o qual poderá ser longo se não for aprovado um acordo até quarta-feira.