Novo Banco

A ativação plena do mecanismo de capitalização contingente, na sequência de necessidades adicionais do Novo Banco, teria um impacto negativo de 0,4 pontos percentuais do PIB, levando o défice para 0,7% em 2019, de acordo com o CFP.

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) prevê um défice das Administrações Públicas de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, mas antecipa que o impacto da recapitalização do Novo Banco no âmbito da ativação plena do mecanismo de capitalização contingente teria um impacto negativo anual de 0,4 pontos percentuais (p.p.) do PIB entre 2019 e 2021, face ao cenário base, o que levaria o défice para 0,7% do PIB este ano.

As previsões constam do relatório "Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2019-2023" divulgado hoje, com o novo cenário macroeconómico e orçamental do CFP.