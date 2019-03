Actualidade

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) prevê um crescimento económico de 1,6%, uma redução do défice para 0,3% do PIB e um ligeiro aumento do investimento este ano, antecipando uma desaceleração do crescimento económico até 2023.

"As projeções do CFP apontam para um abrandamento gradual do crescimento da economia portuguesa ao longo de todo o horizonte de projeção (2019-2023)", antecipa o Conselho, estimando "uma taxa de variação anual de 1,6% em 2019" e uma estabilização do ritmo de crescimento da economia portuguesa "em torno de 1,5% no médio prazo".

As conclusões constam do relatório "Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2019-2023" divulgado hoje, com o novo cenário macroeconómico e orçamental do CFP.