Actualidade

O defesa brasileiro Éder Militão vai transferir-se do FC Porto para o Real Madrid, por 50 milhões de euros, no final da temporada, informou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD (...) vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Real Madrid para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Eder Militão pelo valor da cláusula de rescisão de 50.000.000 Euro (cinquenta milhões de euros), com efeitos no final da época", lê-se no comunicado dos 'dragões' à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O internacional brasileiro, de 21 anos, chegou ao FC Porto no início da temporada, proveniente do São Paulo, clube brasileiro no qual tinha feito toda a sua formação.