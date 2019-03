Actualidade

O Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, vai receber, de 22 de março a 19 de maio, a exposição "Júlio Resende. A Palavra e a Mão", sobre a relação entre o pintor e a palavra escrita.

Segundo o museu, além de pinturas e fragmentos literários, a exposição vai também incluir "ilustrações literárias a que Júlio Resende se dedicou, da banda desenhada e do desenho humorístico, que desde cedo publicou na imprensa, e da produção de figurinos e cenários para textos dramáticos levados à cena", por companhias como o Teatro Experimental do Porto, o Teatro Experimental de Cascais e a Seiva Trupe.

"A exposição tem como fio condutor a relação do pintor com escritores como Vergílio Ferreira, Eugénio de Andrade, Mário Cláudio, Vasco Graça Moura, Fernando Namora ou Viale Moutinho, que abordaram o seu trabalho em diferentes momentos do seu longo itinerário artístico e identificaram os traços definidores da sua presença na arte e na cultura portuguesas", pode ler-se no texto de apresentação da mostra organizada em colaboração com a Fundação Júlio Resende - Lugar do Desenho.