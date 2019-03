Actualidade

A Feira de Artes e Antiguidades regressa, de 06 e 14 de abril, à Cordoaria Nacional, em Lisboa, e vai mudar de nome para Lisbon Arts and Antiques Fair (LAAF), anunciou hoje a Associação Portuguesa dos Antiquários (APA).

Na edição deste ano, a feira apresentará 29 expositores, entre galeristas e antiquários portugueses e estrangeiros, e terá um programa de várias conversas focadas no colecionismo em diferentes áreas.

A programação inclui ainda a realização de uma exposição feita em parceria com o Museu do Design e da Moda - Coleção Francisco Capelo (MUDE), de 20 cadeiras que ilustram a evolução do design do século XX.